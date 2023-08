Dopo aver chiuso l’ultima stagione con la maglia del Novara in Serie C per Lorenzoci sarà una nuova esperienza: il difensore classe ‘89 infatti entra a far parte dello staff dirigenziale della Sampdoria occupando il ruolo di team manager della prima squadra, prendendo così il posto di Alberto Marangon.La nota: “L’U.C. Sampdoria comunica che da oggi Lorenzo Ariaudo acquisisce l’incarico di team manager della prima squadra. La società desidera nel contempo ringraziare Alberto Marangon per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune umane e lavorative”.Il centrale difensivo chiude così la sua carriera iniziata nelle giovanili della Juventus che lo ha visto vestire anche le maglie di Genoa, Alessandria, Empoli, Novara, Sassuolo, Cagliari e soprattutto Frosinone dove ha collezionato ben 154 presenze con 7 reti all’attivo conquistando anche la promozione in Serie A".