Tensione totale. La Juve cade, crolla 3-0 contro il Milan in un big match per la Champions League e ora vede un futuro grigio davanti a sé. Cosa filtra da Torino? Sky fa un punto della situazione, così: "Di tensione. Una situazione del genere non si sentiva dai tempi di Delneri qui. Dopo 10 anni di successi poi. In questo periodo la Juve aveva già vinto il campionato o contava i punti, oggi invece si trova quasi fuori dalla Champions. Grandi cambiamenti? Io penso proprio di sì. Questa squadra ha avuto tanti alibi, paradossalmente da quando è quasi al completo sono arrivate le partita di Firenze, Udine e stasera. Dimostrano che il problema è alla radice, questa squadra non riesce a trovare continuità. E ogni settimana abbiamo sentito dire a Pirlo di essere fiducioso e di aver lavorato bene in settimana, poi sono arrivate partite bruttissime così, anche in sfide importanti".