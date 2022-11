Danilo ormai è un difensore centrale. Anzi, è il difensore centrale di riferimento per Max Allegri. Difesa a tre o difesa a quattro, poco importa: insieme a Gleison Bremer c'è Danilo nei piani del tecnico bianconero, poi il resto del pacchetto arretrato si può completare con chi sta meglio. E pure Alex Sandro, ma solo in caso di difesa a tre, si è dimostrato pronto per un'evoluzione del proprio ruolo, a tal punto da aver ritrovato uno smalto che da esterno di fascia sembrava ormai smarrito. Praticamente due centrali in più per Allegri. Ecco perché per gennaio si ragiona soprattutto su come rimpolpare il roster degli esterni. Ma in ottica futura, il lavoro sul mercato non può prescindere da almeno un colpo, meglio due, anche nel pacchetto dei centrali. C'è Leonardo Bonucci ormai in parabola discendente nonostante un super ingaggio, c'è Daniele Rugani che resta ultima scelta, c'è Federico Gatti ancora in fase di assestamento nel calcio dei grandi. Tanti i profili già attenzionati, osservati, contattati. Tutti di prospettiva.Scoprili in gallery