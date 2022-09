La Juventus sta iniziando a cambiare gli esterni di difesa. Il contratto di Juan Cuadrado è in scadenza al termine della stagione attuale, dopo aver esercitato l'opzione di prolungamento per un anno al termine della stagione scorsa e ora sembrerebbe sempre più lontano un ulteriore rinnovo. Inoltre le prestazioni del colombiano sono sempre al dì sotto delle aspettative in questo avvio di stagione. Discorso differente per Alex Sandro, lui da anni al dì sotto degli standard e in estate sembra che anche la sua strada e quella della Juventus siano destinate a dividersi. Proprio quando si andava verso il fotofinish del Calciomercato la Juventus ci provava per Renan Lodi dell'Atletico Madrid. Un inizio di cambiamenti destinati ad esserci nel prossimo mercato estivo. Da Grimaldo a Cambiaso. In gallery tutti i nomi dei possibili sostituti.