Il casoe la questione plusvalenze. Due fatti diversi, quasi opposti, comunque gatte pelate e da pelare per la. Intanto, i bianconeri si tolgono un primo pensiero: il caso Suarez non comporterà alcuna sanzione a livello di giustizia sportiva per la Juventus.Il caso plusvalenze tiene ancora banco per gli uomini del procuratore federale Giuseppe Chiné. Si indaga in ogni direzione e non solo sulla Juventus. L'indagine riguarda infatti parecchie squadre, attraverso la Covisoc la Procura Federale ha avuto i bilanci dei club di A e di B. Molte sono sotto la lente d'ingrandimento, ma non dovrebbe essere un'indagine lunga e il giudizio potrebbe arrivare in primavera.Verranno valutate le varie circostanze per pesare le sanzioni eventuali. Se una società dovesse risultare colpevole di aver gonfiato il prezzo di un giocatore in uno scambio con un altro, per creare una plusvalenza fittizia, a quel punto sarebbe illecito. Il punto di non ritorno sarebbe il falso in bilancio per iscriversi al campionato o per operare sul mercato senza limitazioni. A quel punto si potrebbe andare oltre l'ammenda.