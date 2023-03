Si avvicina aprile che sarà il mese decisivo per il calciomercato della Juventus. I giocatori in bilico sono Adrien, Angel, Juan, Alexe Carlo. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 19 aprile data in cui si avrà il verdetto definitivo sulla penalizzazione di quindici punti al momento inflitta alla Juventus. Da quella decisione si prenderanno le decisioni definitive sul rinnovo dei giocatori in scadenza. Dunque, da Rabiot a Pinsoglio, in gallery il punto sui rinnovi dei singoli.