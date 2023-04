Non solo le tre sconfitte consecutive in campionato. Ma soprattutto i quattro ko nelle ultime cinque partite. E cinque gare senza vittoria nelle ultime sei, in generale. Non si può dire che sia un buon momento per la Juventus: lo dicono i risultati, quelli tanto cari a Massimiliano. Ma cos'è cambiato dai tempi della striscia positiva? Delle vittorie di corto e largo muso e di una classifica che all'epoca gridava vendetta per i quindici punti tolti?Una volta spento quel motore, la Juve si è ritrovata ad affrontare - stanca - i match con le proprie armi. Che sono i singoli.