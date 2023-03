Come racconta Gazzetta, sarà un, con la Signora impegnata su tre fronti. Dopo l’ultima fatica di domani sera contro l’Inter, la sosta servirà per recuperare le energie e cominciare a prepararsi al meglio allo sprint finale. Il 31 maggio in fondo non è poi così lontano, ma per arrivarci la Juve deve superare ancora 4 prove. Cominciando dallo Sporting, che Madama affronterà il 13 aprile nella sfida d’andata dei quarti.