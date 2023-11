Non solo in vista della prossima finestra di mercato, in cui vuole tornare protagonista anche in sede di trattative, ma anche in questo periodo in cui è partito il piano rinnovi. Dopo l'annuncio di Gatti, ora tocca a Dusan. Dopo un’estate travagliata, vissuta in attesa di un mai arrivato scambio con Lukaku, in cui però ha mostrato un attaccamento unico ai colori bianconeri, ecco che può arrivare un premio fedeltà.– Come confermato dal lavoro di redazione di Calciomercato.com, nel corso di questa settimana ci sarà un incontro tra la dirigenza del club piemontese e l’agente del serbo, Dario Ristic. Un incontro che fa seguito al lavoro di fine estate, dove la Juventus aveva incassato l’assoluta disponibilità (dall’entourage del serbo) a trattare il rinnovo di contratto. Ora, i tempi sono maturi per arrivare a rendere Vlahovic sempre più centrale nello scacchiere di Allegri e per limare ni dettagli economici. Le basi su cui lavorare sono di un accordo attuale che durerà sino al 2026. L’idea della Juventus è quella di prolungare di almeno un anno (o anche due) la data di scadenza del contratto, fissandola almeno al 2027, trovando così una formula che possa permettergli, al contempo, di alleggerire l’ammortamento del giocatore arrivato a gennaio 2022 e abbassare leggermente il monte ingaggi. L’accordo attuale prevede un ingaggio pari a 7,5 milioni di euro (più bonus) a salire sino a 12,5 (circa 35 milioni annuali di peso a bilancio per la Juventus, tra stipendio e ammortamento). Il prolungamento, spalmando i vari bonus presenti nel contratto, permetterebbe, dunque, di abbassare il costo d’ammortamento annuale. In ultimo, si ragionerà sull’inserimento di una possibile, quanto alta, clausola rescissoria. Il tutto alle porte della sfida al suo passato di domenica...