Approvato il piano di aumento di capitale per la Juventus nella riunione odierna del CdA. L'organo amministrativo, stando al comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, prevede un aumento di massimi complessivi da 400 milioni di euro, incluso il sovrapprezzo da offrire in sottoscrizione ai soci. Come riporta Juventus, l'azionista di maggioranza EXOR ha espresso il "proprio sostegno all'operazione e si è impegnato a sottoscrivere la porzione di aumento di capitale di propria pertinenza. La Società intende costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte".