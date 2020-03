La prima giornata della Juventus fuori dalla Serie A della Borsa italiana - il pacchetto FTSE MIB - si apre positivamente, anche se ancora i numeri sono lontani dalla ripresa, dopo un mese di perdite alquanto sanguinolente. Così, stamane il titolo ha aperto con segno "+" accanto, facendo registrare il picco massimo alle 9.50, con le azioni che sono salite a 0,73 centesimi l'una, da 0,70. Un rialzo che, al momento, si registra intorno al +2,27% in questi minuti. Una leggera risalita che, come detto, non deve però illudere. Dal punto di vista borsistico, i bianconeri hanno fatto registrare un trimestre nero, all'interno del quale l'emergenza coronavirus, con il blocco dei campionato, ha dato il colpo di grazia.