Per quanto riguarda, c’è la disponibilità a pagare tutto lo stipendio (8 milioni netti), ma senza ulteriori oneri. E in ogni caso tutto resta sempre legato all’uscita del brasiliano Arthur, per il quale sinora va registrato essenzialmente l’interesse del Valencia di Rino Gattuso. Lo rivela Gazzetta, che racconta come la sensazione è che il club della famiglia Agnelli intenda chiudere questa sessione di mercato con operazioni mirate, all’insegna della sostenibilità.