DaBianconeri, save the date!Da giovedì 16 novembre 2023, per chi non lo avesse fatto a inizio stagione, sarà possibile acquistare un abbonamento per il girone di ritorno di Serie A.La soluzione ideale per stare vicini ai nostri ragazzi nella nostra casa, all'Allianz Stadium, senza perdersi neanche un minuto.Di seguito trovate tutte le info utili.ACQUISTA E RISPARMIAA partire da 29,90 € a partita i fan potranno scegliere il loro posto per non perdersi neanche una partita del girone di ritorno.DUE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO: "BASE" E "FULL", PER GARANTIRE PIÙ FLESSIBILITÀL’ abbonamento "BASE": a partire da 29,90 euro a partita, offre la possibilità di cambio nominativo per un massimo di 6 gare e si possono indicare al massimo 2 riserve.L’abbonamento "FULL", a partire da 31,90 euro a partita, prevede la possibilità di indicare fino a 4 riserve, di effettuare il cambio nominativo per tutte le partite e dà diritto, in caso di rivendita, a una percentuale del 51% del prezzo cui il posto viene rivenduto, da utilizzare come credito. Inoltre, ha due vantaggi esclusivi: il 50% di sconto sulla J1897 Membership e la possibilità, nei big match, di usufruire di una fase di vendita con prezzi dedicati per portare all’Allianz Stadium i propri amici bianconeri.ACQUISTO IN 3 RATE: acquistando il proprio abbonamento on-line, sarà possibile rateizzare su 3 mensilità il costo dell’abbonamento, senza interessi e senza costi aggiuntivi.JUVENTUS CARD: per poter acquistare un abbonamento devi essere in possesso di una Juventus Card (J Card) attiva. Come fare? È molto semplice: completa la registrazione a juventus.com e acquista la tua Juventus Card dalla sezione “BIANCONERI” del sito. Entro 72 ore la tua card sarà attivata e potrai acquistare l’abbonamento usando il numero indicato nel tuo profilo MyJuve. Se hai bisogno di supporto puoi contattare il nostro Fan Service al numero (+39) 011.45.30.486.TARIFFE SPECIALITRIBUNA FAMILY (SETTORE 116)Per tutti gli Under 16 abbiamo riservato la tariffa speciale di 335,00 €. Promozione riservata a tutti coloro che avranno meno di 16 anni al 30/06/2024 e vincolata all’acquisto contestuale di un abbonamento a prezzo "Intero".UNDER 28Acquista il tuo abbonamento nei settori 117 o 221 e approfitta della tariffa speciale Under 28 (a partire da 319,00 €). Promozione riservata a tutti coloro che non avranno ancora compiuto 28 anni il 30/06/2024.Gli abbonamenti a tariffa speciale seguiranno le regole dell’abbonamento "Base".