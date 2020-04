Quanti occhi su Houssem Aouar. La Juventus lo segue da tempo, ne è rimasta ammaliata in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League e ha la benedizione del presidente del Lione Jean-Michael Aulas, ma non è la sola squadra interessata al talento francese. Stando a quanto riporta il Sun, nella corsa al classe ’98 si sarebbe inserito l’Arsenal, con Mikel Arteta che stima molto il giocatore. Ma i Gunners sono solo l’ultimo club in coda ad una lunga fila. Oltre ai bianconeri, la concorrenza è composta da Real Madrid, Liverpool e Manchester City.