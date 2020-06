1









È bastata una partita per convincere tutti. Il 26 febbraio scorso, Houssem Aouar ha giocato contro la Juventus consapevole non solo del peso specifico della partita, ma conscio del grande apprezzamento nei suoi confronti. Non facile approcciare un ottavo di finale di Champions con queste premesse, ma il talento del Lione si è mostrato inflessibile, anzi, scaltro nel raccogliere la rimessa laterale, sgusciare sulla fascia sinistra e mettere in mezzo un pallone al bacio per Tousart, che trasformò in gol. Il prossimo agosto le due squadre ripartiranno da questo risultato, e ancora una volta la Juventus, in tutte le sue sfere, osserverà Aouar: gli uomini di Sarri dovranno marcarlo, Fabio Paratici lo scruterà dalle tribune vuote dello Stadium, meditando l’offerta giusta.



L’OFFERTA - In questi tre mesi e mezzo la Juve non ha smesso di pensare al gioiellino franco-algerino classe ’98, rappresenta l'identikit ideale sia dal punto di vista tecnico che economico, rientrando nella nuova politica salariale del club. Mezzala di qualità, di gamba, dalla grande personalità nonostante l’età, che Paratici non vuole lasciarsi scappare. Se prima del coronavirus il suo prezzo del cartellino si aggirava intorno ai 70 milioni di euro, il presidente dell’OL Jean-Michel Aulas ha dovuto rivedere al ribasso la sua valutazione, ora sui 50 milioni di euro. E come riporta Calciomercato.com, i bianconeri stanno valutando un’offerta consona: prestito con obbligo di riscatto, magari biennale, che addirittura potrebbe sfondare la cifra di 50 milioni, magari inserendo delle contropartite che per ora hanno risposto negativamente alla meta francese (Matuidi e Demiral).



REAL E CITY SU AOUAR – I piani della Juventus sono ben delineati, come lo è la concorrenza su Aouar. Nel futuro prossimo, il centrocampista dovrà decidere se sposare la causa bianconera piuttosto che vestire la camiseta blanca del Real Madrid, o ancora cedere alla corte inglese del Manchester City. Il futuro resta nelle sue mani, parola del presidente del Lione, che nei giorni precedenti alla sfida europea contro la Juve aveva esplicitamente detto: “Mi piacerebbe vedere Houssem alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione”. In tre mesi il tiro è cambiato, complice l’emergenza coronavirus che spingerà Aouar al miglior offerente. Intanto, i tifosi dei Citizens benedicono l’affare e lo invocano a gran voce a Manchester. Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi del Manchester City