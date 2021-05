Il centrocampista del Lione Houssem Aouar è da un paio di stagioni nella lista dei desideri degli uomini di mercato della Juventus. In un'intervista concessa a L'Equipe, il giocatore ha lanciato un indizio sul suo futuro prossimo: "Peter Bosz (nuovo allenatore dell'OL, ndr)? Da quello che si è visto per come ha fatto giocare l'Ajax e il Bayer Leverkusen, è un allenatore molto bravo. Siamo impazienti di lavorare con questo genere di allenatore". Parole che sembrerebbero chiudere le porte alla Juve. Tra l'altro, sul calciatore sarebbe forte anche il Real Madrid.