Trequartista, ma non solo. Ieri sera contro la Juventus, il talento di Aouar si è visto ben più che a sprazzi. Il giocatore del Lione è entrato da tempo nei radar della Juve, tanto che il presidente del club francese ha sponsorizzato per vederlo in maglia bianconera. Così, come riporta Calciomercato.com, dopo ieri sera il Aouar è entrato ancor più nel "cuore" di Paratici, tanto da spingere il direttore sportivo della Juventus a valutare ancor più seriamente l'acquisto del classe '98, arrivato alla stagione della consacrazione con il Lione di Rudi Garcia.