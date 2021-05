2









L'intenzione di Aouar, che già da due stagioni è corteggiato dai migliori club d'Europa, adesso è finalmente chiara: vuole salutare il Lione. Una nuova opportunità è pronta a spalancargli all'orizzonte, dopo l'ultima estate passata a lasciarsi corteggiare da una Juventus senza la forza di una rivoluzione, ma con poche e buone cartucce da sparare. Quando è stato possibile arrivare al talentino dell'OL, la pallottola era già spuntata e Chiesa s'è fatto il nome giusto per provare a dare brio a Pirlo e al suo progetto di Juventus. E' andata com'è andata: ma sull'esterno ex Fiorentina si sono accumulate solo certezze. NUOVA CHANCE - Ecco, se prima Houssem era pronto ad aspettare l'onda, stavolta non se la sente di aspettare e prova ad anticipare i tempi: sa bene che sulle sue tracce ci sono i migliori club d'Europa, tra i quali soprattutto i bianconeri e poco dopo arriva l'Arsenal. Come raccontano in Francia, si sente pronto per un nuovo step della sua carriera e non avrebbe problemi ad accettare una Juve pure da Europa League, che di sicuro lo vedrebbe protagonista. E' questo che cerca Aouar: la possibilità di brillare in un ambiene che lo possa valorizzare. La prossima Juventus, che ambisce ad avere giovani e tutti forti, può essere terreno fertile per la sua ascesa. Come? Con una formula alla Chiesa: prestito biennale più un riscatto a determinate condizioni (favorevoli ovviamente alla riuscita dell'operazione). Con Aulas i rapporti sono buoni, e da Lione confermano: per una volta, sarà sensibile alla volontà del ragazzo.