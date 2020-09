1









La Juve resta interessata ad Aouar ma il centrocampista francese strizza l'occhio all'Arsenal. Forse anche qualcosa di più. Come riportano dalla Francia, in particolare Telefoot, il talento francese avrebbe aperto al trasferimento all’Arsenal. Nonostante questo, il club del vulcanico presidente Jean-Michel Aulas darebbe precedenza a Barcellona e Juventus, ma al momento non sono arrivate offerte da queste società. Per questo i Gunners hanno fatto breccia, prima di tutto sul giocatore, e prossimamente – si legge – la dirigenza londinese incontrerà il Lione per discutere la cifra da versare per il cartellino.