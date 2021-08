Continuano gli incontri tra i dirigenti della Juventus e l'agente di Paulo Dybala per raggiungere l'accordo relativo aldella Joya, attualmente in scadenza nel giugno 2022andrà infatti in scena il terzo incontro tra Jorge Antun e la dirigenza bianconera: il prolungamento del numero 10 argentino sembra essere sempre più vicino, e il meeting di domani potrebbe risultare determinante per limare gli ultimi dettagli che consentiranno a Dybala di proseguire il suo cammino in maglia bianconera.