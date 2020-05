Come si riparte? Bella domanda. In attesa che il Comitato tecnico-scientifico convochi i rappresentanti della Figc per discutere del protocollo degli allenamenti, in qualche modi si è già ripartiti, sebbene in forma individuale. La chiave di tutto resta il test medico anticipato: divisione dei calciatori in due gruppi, Covid+ e Covid-. I primi saranno i positivi accertati e i guariti, ma anche gli atleti che hanno avuto sintomi da coronavirus. I secondi, invece, saranno gli asintomatici, i non testati e coloro i quali sono risultati a contatto con un positivo rimanendo però asintomatico. Tutti avrebbero dovuto sostenere gli esami prima della ripresa degli allenamenti del 18: li stanno anticipando di qualche giorno. Anche ieri, al J Medical, esame clinico e tampone per i giocatori rimasti a Torino.