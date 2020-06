Calcio d'inizio anticipato. La Juve si è ritrovata all'Allianz Stadium, come ai vecchi tempi. Vecchi davvero, perché sono passati praticamente 90 giorni dalla sfida contro l'Inter, quando i bianconeri abbandonarono il proprio impianto con i tre punti fondamentali, conquistati con due perle contro l'Inter di Antonio Conte.



ANTICIPATO - La squadra è arrivata allo Stadium attorno alle 20. Dopo il riscaldamento la sfida in famiglia, con tanto di aggiunta dell'Under 23 per mischiare le carte e allungare le squadre. Non conteranno i gol, ma di sicuro lo faranno le emozioni. La Juve torna a casa: finalmente.