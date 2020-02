Colpo in ottica futura per il Barcellona, che negli ultimi giorni di mercato si è assicurato Trincao, trequartista del Braga, classe '99, appena 20 anni. Un'operazione da 30 milioni di euro, il giocatore sbarcherà in Catalogna a partire dal prossimo luglio. Secondo quanto rivela oggi il Mundo Deportivo, quotidiano ben informato delle faccende In casa Barcellona, i blaugrana hanno anticipato la concorrenza della Juve, che in estate era pronta ad offrire i 60 milioni previsti dalla clausola rescissoria, assicurandosi così il forte prospetto. Che invece dalla prossima stagione giocherà nel Barcellona.