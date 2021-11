Nella cornice dell'Allianz Stadium, Amazon Prime Video ha presentato oggi All or Nothing: JUVENTUS, nuova docu-serie targata Amazon Original italiana e dedicata al club bianconero. Otto episodi online dal prossimo 25 novembre, in cui viene raccontata agli spettatori un appassionante dietro le quinte dell'ultima stagione 2020-21.La, su Twitter, ha pubblicato alcune immagini della presentazione. Per la gallery completa, invece, ha scelto il proprio sito ( qui ).