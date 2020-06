Tra i nomi circolati nell'ambito dei discorsi di mercato aperti da Juventus e Barcellona c'è stato anche quello di Ansu Fati. Il talentino 17enne dei blaugrana è finito nel mirino anche dell'Inter, impegnato nella trattativa che porterebbe in Spagna Lautaro Martinez. Eppure, sembra che il Barça non voglia concedere sconti, rispetto alla clausola astronomica che pende su Ansu Fati. Come riporta il Sunday Express, ci sarebbe solo una squadra intenzionata a pagare i 350 milioni di euro stabiliti dai catalani per il baby talento: si tratta del Manchester City di Pep Guardiola. Per la Juventus, quindi, Fati potrebbe restare solo una suggestione.