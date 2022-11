Lo sguardo corrucciato, che si è sciolto solo al momento della vittoria e per concedere i classici selfie ai tifosi presenti all’Allianz Stadium. Ieri sera Dusanha seguito la squadra da vicino, ma la speranza – e il piano originale -, era quello di andare in panchina, per poi giocare una manciata di minuti. La rifinitura, però, non è andata al meglio e ad analizzare la situazione ci ha pensato Allegri nel pre gara: “Sente fitte e dolori, non sta bene da una settimana”. Infiammazione pubalgica la diagnosi.Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, a questo punto non è così scontato che Vlahovic torni in campo prima della sosta, per le partite contro Hellas Verona e Lazio: “DV9 sarà protagonista anche al Mondiale in Qatar con la Serbia. Per il c.t. Stojkovic il bomber juventino è intoccabile anche se non al top.