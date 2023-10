Dusanè ancora alle prese dal recupero della lombalgia che lo tormenta. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora spera di portarlo almeno in panchina per il derby in programma sabato alle 18 allo Stadium. Allegri però ha le idee chiare e accanto a Federico Chiesa in attacco potrebbe agire Arek Milik che scalpita.