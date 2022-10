Lo spettro dellasu Dusan. Come scrive Tuttosport, le parole di ieri di Massimilianosulle condizioni del centravanti serbo hanno riportato la memoria agli ultimi momenti della scorsa stagione, travagliati a causa dei fastidi ai bassi addominali, adduttori: un incubo fatto di dolori, acciacchi, difficoltà ad allenarsi e indisponibilità,. Come ricorda il quotidiano, l'attaccante aveva dedicato buona parte dell'estate a lavori specifici, esercizi mirati e terapie, saltando anche le prime partite della tournée americana. L'inizio della stagione è stato promettente, poi c'è stata una leggera flessione dal punto di vista delle marcature, ma il classe 2000 è stato praticamente sempre una presenza fissa nella rosa di Massimiliano Allegri, tanto che al momento è il secondo bianconero con più minuti giocati alle spalle del solo(1.267 in 15 presenze).Ovviamente la speranza di tutti è che il problema si possa risolvere in tempi rapidi, e senza particolari conseguenze. Il rischio che possa saltare la sfida contro il, però, è abbastanza concreto, ma nemmeno la sua presenza per il derby d'Italia contro l'è certa. Le ricadute, del resto, sono tutt'altro che una rarità in casa Juve, e sfidare la sorte sarebbe pericoloso. La situazione, dunque, sarà valutata giorno per giorno, con cautela e prudenza.