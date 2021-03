Reprezentacja Polski otrzymała dziś rano wyniki badania na obecność SARS-Cov-2. Niestety w przypadku Mateusza Klicha wynik jest pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze i nie wykazuje objawów choroby, ale jego wyjazd do Budapesztu jest wykluczony. Dziś test został powtórzony. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 24, 2021

Il portiere bianconero si trova attualmente nel ritiro dellaper gli impegni in programma con la sua nazionale, gruppo in cui è stato riscontrato. A comunicarlo attraverso un tweet è stato Jakub Kwiatkowski, capo ufficio stampa della selezione polacca: “La nazionale polacca ha ricevuto questa mattina i risultati del test SARS-Cov-2. Purtroppo, nel caso di Mateusz Klich, il risultato è positivo. Il calciatore sta bene e non mostra sintomi della malattia, ma non partirà per la trasferta di Budapest. Oggi verranno ripetuti altri test”.