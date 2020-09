9









Tegola per il Portogallo, che potrebbe perdere il suo giocatore più forte, Cristiano Ronaldo. La Federcalcio lusitana ha fatto sapere che oggi l’attaccante della Juventus non ha partecipato alla seduta di allenamento a causa di un’infezione al dito del piede destro, che sta curando con un antibiotico. A rischio la sua presenza nella sfida di Nations League contro la Croazia, in programma per il 5 settembre. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore.