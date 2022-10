Nemmeno il tempo di accennare un timido sorriso per la vittoria che sulla prima parte della stagione della Juventus c’è un’altra macchia. Pochi minuti dall’inizio del secondo tempo del Derby della Mole e il grande ex della partita – fin lì protagonista di una buona prestazione -, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Prima un cenno alla panchina, la richiesta di aspettare, per testare le sensazioni; poco dopo, la richiesta del cambio., frutto di un allungamento innaturale della gamba nel tentativo di murare un tiro avversario.. A sciogliere ogni dubbio, sull’entità dell’infortunio e sui conseguenti tempi di recupero saranno le visite mediche che si svolgeranno al JMedical. L’appuntamento è per domani mattina, il passaggio in clinica e poi il comunicato ufficiale del club. Un iter a cui i tifosi della Juventus sono ormai tristemente abituati.