Nel giorno in cui la Juve ritrova Alex Sandro e Matthijs de Ligt, perde Giorgio Chiellini (in maniera ufficiale almeno) per circa un mese e vive ore di moderata preoccupazione anche per Merih Demiral. Il turco, infatti, ieri sera è sceso in campo con la Turchia contro la Croazia, in una partita balzata agli onori della cronaca per un caso molto particolare: quello di Domagoj Vida, difensore della Croazia, sostituito all’intervallo perché trovato positivo al Covid. Un tempo trascorso in campo da positivo, a contatto con compagni e avversari, tra cui Demiral. il centrale della Juventus è entrato nel secondo tempo, ma è evidente che un timore per un contagio c’è. Nella giornata di oggi, spiega la Gazzetta, la Turchia ha fatto e tutti, compreso Demiral, sono stati trovati negativi. Una buona notizia, anche se i test nei prossimi giorni non mancheranno, alla ricerca dei casi (si spera non ce ne siano, ovviamente) da isolare. E anche a Torino tendono un orecchio al ritiro turco, aspettando aggiornamenti.