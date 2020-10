Non ha perso tempo il Real Madrid, prontamente sono arrivati gli auguri di pronta guarigione a Cristiano Ronaldo. Resta però apprensione all'interno del club blanco per i contatti avuti da CR7 con tre giocatori di Zidane: innanzitutto Sergio Ramos, che sui social aveva postato una foto insieme al suo amico dopo Portogallo-Spagna giocata mercoledì 7 ottobre a Lisbona. Poi Varane, nell'ultima gara di Nations League tra i lusitani e la Francia. Anche Mendy ha incontrato l'ex numero sette dei Galacticos: adesso si aspetta l'esito dei tamponi. Così come la Juve aspetta di conoscere novità sul fronte Rabiot, che ha visto e abbracciato Cristiano.