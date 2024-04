Non è un record, ma probabilmente poco ci manca... Sono stati ben tre i gol annullati perallanel primo tempo del match contro la(anzi, in poco più di mezz'ora...), rispettivamente a Weston, Gleisone Dusancon altrettanti check del Var. E non è la prima volta che capita ai bianconeri in tempi recenti: il 28 ottobre 2020, in una sfida di Champions League contro il, si registrò infatti una tripletta "fantasma" di Alvaro, uscito dal campo con la coda tra le gambe e soprattutto a mani vuote, nonostante avesse gonfiato la rete in tre diversi momenti.