la fine di un certo tipo di progetto, e la ripartenza di un discorso diverso. Per prima cosa, c'è da chiedersi sein avanti fra società e panchina sia giunto al termine: daal suo vice,, e poi al vice di Paratici,. E da, da Sarri a, e poi di nuovo ad Allegri. Ne restano solo due:. Per ora,alla revisione dei conti, e non solo. In ogni caso, fatta salva per ora la posizione di presidente e vicepresidente, è, che ha richiesto l'intervento della proprietà (e delle banche) con un'iniezione di, e che ha fatto accogliere con, col suo ingaggio da 62 milioni lordi. Agnelli poche settimane fa è stato chiaro:, a pandemia (si spera) terminata e dopo aver messo in sicurezza i conti.si dovrà vivere, anche sul mercato, con quello che passa il convento.),a colpi che in altri tempi il club non avrebbe mancato () ea basso costo (). Tutto questo, però, conmolto mirata, epossa essere incolmabile, se non altro a livello di gol nel carniere.al quale stiamo assistendo in queste ore,