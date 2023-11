ha analizzato la situazione attuale della Juventus e le prospettive future, sottolineando il successo nell'affrontare le sfide sportive recenti. Elkann ha dichiarato: "L'attuale vertice della Juventus ha risolto tutti i problemi che la società ha avuto in ambito sportivo. Una volta superate queste difficoltà, possiamo concentrarci sul futuro"., sia sul campo che al di fuori, al fine di eccellere.L'obiettivo dichiarato è quello di combinare la sostenibilità economica con risultati sportivi di alto livello. Questa visione riflette la volontà della Juventus di creare una base solida per affrontare le sfide future e perseguire l'eccellenza in tutti gli aspetti del club, bilanciando la stabilità finanziaria con il successo sul campo.