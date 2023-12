Durante l'approfondimento prepartita su SkySport, il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone,, ha fornito interessanti dettagli sulla sfida imminente contro la Lazio all'Olimpico. Tuttavia, ha anche colto l'occasione per fare il punto sul mercato della squadra ciociara. Ha confermato che sono in corso trattative per acquisire i talenti die Zortea, sottolineando: "Stiamo attualmente negoziando cone Atalanta". Queste dichiarazioni aggiungono suspense al futuro della rosa del Frosinone, con la possibilità di nuovi arrivi che potrebbero plasmare la squadra per le sfide imminenti.