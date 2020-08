Tra i nomi che filtrano per un ruolo da vice-allenatore di Pirlo con specializzazione sulla difesa, c'è quello di Aurelio Andreazzoli, ancora sotto contratto con il Genoa, che lo ha esonerato durante l'ultimo campionato. Da Primocanale.it arriva un'indiscrezione: Andreazzoli ha deciso di rescindere col club di Preziosi per andare alla Juventus. "Per Andreazzoli si tratterebbe di un ritorno - si legge - sia pure nella più prestigiosa delle cornici, a quel ruolo di ispiratore dietro le quinte che aveva già svolto per Udinese e Roma dal 2003 al 2017, prima di tentare l'avventura di allenatore in prima con buoni risultati a Empoli."