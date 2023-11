Un'altra buona prestazione nel match traper Weston, premiato con la sufficienza piena da tutti i giornali in edicola oggi. "Torna a fare l'esterno e fa un gran lavoro sulla fascia. Lotta e aggredisce, è utile in copertura e bello quando mette un pallone di prima nell'azione dell'1-0" scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5. Mezzo voto in più, invece, da parte di Tuttosport: "Allegri sottolinea sempre che deve mantenere la testa giusta, al Franchi è stato un computer: attentissimo in fase difensiva, si è fiondato in avanti su ogni contropiede". Lettura diversa da Il Corriere dello Sport, che gli attribuisce un 6: "Spunti scarsi, anche perché i compagni lo coinvolgono raramente nel duello con Biraghi". Noi de ilBianconero gli abbiamo dato 6.5: "Nel primo tempo difende e riparte ma si vede il giusto, in avvio di secondo prova ad essere più presente, ma il suo apporto in avanti si spegne presto. In copertura c'è, però, eccome".