Come raccontato da Paolo Bargiggia su Sportitalia, Juve e Barcellona hanno parlato di un'ipotesi di mercato molto intrigante. Per il giornalista, gli stessi bianconeri hanno provato a proporre Paulo Dybala ai blaugrana, così da arrivare al vero obiettivo della trattativa, ossia lo spagnolo Ansu Fati. Al momento, non c'è apertura da parte degli spagnoli, né c'è mai stata. Il Barça non ha infatti intenzione di liberarsi del talentuosissimo attaccante, reduce da un brutto infortunio e in questo momento ancora in convalescenza. L'inizio è stato super, e il Barcellona non vede l'ora di trasformarlo nel nuovo fuoriclasse del reparto offensivo.