Come racconta l'edizione online di Repubblica, la Juve guarda oltre il centravanti. Scrive il quotidiano: "Oltre al centravanti, Paratici è alla ricerca di un terzino sinistro e un centrocampista: per la fascia piace sempre l'atalantino Gosens, che si è messo in mostra ieri nel match di Nations League tra la sua Germania e la Spagna. L'Atalanta ha appena ceduto Castagne e tratta Karsdorp, reduce da due gravi infortuni: la trattativa sembra complicata oltre che onerosa". Sarà dunque difficile vedere Gosens alla corte bianconera, non solo per la volontà della Dea, ma anche per la necessità di fare cassa per la Juventus. Arriverebbe solo se dovesse partire uno tra Alex Sandro e De Sciglio.