Manca poco meno di un mese allo stop del campionato in virtù dei Mondiali in Qatar e dalle parti della Continassa si inizia già a guardare con un occhio anche al mercato. Uno dei nomi che da tempo circola nel quartier generale della Juve è quello dell'esterno del Benfica Grimaldo che, attualmente percepisce 4 milioni di euro annui, cifra che i portoghesi non possono piu garantirgli e sul quale vorrebbe intervenire proprio Madama, sempre alla costante ricerca di un esterno.