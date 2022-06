Resta viva l'ipotesi di Luis Muriel per l'attacco della Juve, sempre alla ricerca di un vice di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, l'Atalanta valuta l'attaccante colombiano non meno di 15 milioni di euro, inoltre resta il problema della concorrenza: per lui, infatti, sta sondando il terreno con insistenza anche il Marsiglia, ma ogni possibilità rimane aperta.