Si era da poco riaggregato, seppur parzialmente al gruppo squadra il numero 10 della Juventus Paul Pogba dopo l'intervento chirurgico al ginocchio. La stagione del centrocampista francese in bianconero si può dire non sia ancora iniziata visto l'infortunio al menisco rimediato nel corso della tournée estiva negli Stati Uniti. Il suo rientro sembrava fosse vicino e la speranza per il giocatore era quella di disputare i Mondiali. Stando a quanto riferisce Gazzetta.it il centrocampista francese avrebbe subito un nuovo infortunio, questa volta di natura muscolare. Sempre stando a quanto si legge sulla Rosea l'area interessata sarebbe la coscia e lo stop sarebbe di almeno 10 giorni. La causa del risentimento potrebbe essere il sovraccarico dovuto al lungo periodo di stop.