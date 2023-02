Sono passate appena due settimane da quando il centrocampista americano Westonlasciava Torino, partendo con l'aereo dall'aeroporto diin una domenica pomeriggio. "Grazie per il supporto, ci vediamo presto" diceva l'americano prima di imbarcarsi ( QUI il video). Direzione? Inghilterra e diventare un nuovo giocatore dei. Esordendo nella gara contro il Nottingham Forest il centrocampista già aveva attirato su di sé le ire dei tifosi del club diper la sua forma fisica non impeccabile. Nella serata di ieri il centrocampista è sceso in campo nuovamente contro il Manchester United.- Ancora una volta non ha convinto i tifosi inglesi. Novanta minuti a disposizione per Weston, tra i meno positivi della sua squadra nonostante un pareggio per 2-2 contro il Manchester United. Un'ammonizione, un accenno di rissa con Shaw e nessuna giocata degna di nota, per riassumere la prestazione del giocatore. Dopo le critiche anche questa volta ha attirato su di sé i riflettori in negativo. Il giocatore resta di proprietà della Juventus ma è in prestito in Premier League.