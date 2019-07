In patria, dicono sia il nuovo Vidic. Paragoni a parte, il centrale mancino classe 2001 del Partizan, ​Strahinja Pavlovic, ha stregato Paratici e la Juventus sta seriamente pensando al colpo in prospettiva. Come riporta Calciomercato.com, infatti, il discorso per il centrale serbo sarebbe già avviato, complici anche i buoni rapporti con il suo procuratore, Fali Ramadami, che, tra gli altri, cura anche gli interessi di Miralem Pianjc.