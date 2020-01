La Juventus è attiva sul mercato, specialmente in quello dei giovani. Così, dopo i due colpi di ieri (Ntenda e Cotter), i bianconeri continuano a pensare al futuro: come riporta La Stampa, infatti, piace Tommaso Barbieri, classe 2002 e in forza al Novara. Fisico prestante, il giovane terzino ha affascinato lo staff scouting della Juve, grazie anche alle 9 presenze nella stagione in corso di Serie C.