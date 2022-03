Non solo Jorginho. Secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è anche Thomas Partey sul taccuino della Juve per il centrocampo, in vista della prossima stagione. Il ghanese classe 1993 era già seguito dai bianconeri ai tempi dell'Atletico Madrid, prima che si trasferisse all'Arsenal con i Gunners che pagarono i 50 milioni di euro di clausola: oggi il club inglese valuta il suo cartellino intorno ai 40 milioni, e comunque difficilmente scenderebbe sotto i 30. Una cifra non indifferente, che però non taglia fuori la Juve da un eventuale assalto. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.