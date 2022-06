Suarez, ancora tu? E' di questi giorni la notizia che l'entourage del giocatore si sia riavvicinato alla Juventus. Badate al verbo, perché è già successo. Ben prima di chiudere il ciclo vincente, la Juve voleva regalare al neo tecnico Andrea Pirlo un nove di livello, proprio quel Luis Suarez che nelle scorse settimane si è svincolato dall'Atletico Madrid, alla ricerca di una nuova vetrina per i prossimi mesi.



Ricorderete poi quanto accaduto: l'idea di trasformarlo in comunitario, l'esame farsa a Perugia, la Juve che si ritrovò coinvolta in un'indagine partita per ben altro. "Bambino porta columella": la famosa risposta del Pistolero ha fatto il giro del mondo e ispirato tantissimi meme. E adesso? Possono davvero incrociarsi le strade? Difficile, anche perché oltre un sondaggio non c'è stato altro: la Juve continua a seguire il percorso che riporterebbe Morata a Torino, anche se non chiude le porte. Neanche a Luis. Da quel settembre 2020, sempre nei pensieri bianconeri...



