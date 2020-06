La Juventus non molla Cengiz Under. Il giocatore turco della Roma piace molto in casa bianconera e non è da escludere che Fabio Paratici possa tentare un affondo nella prossima sessione di mercato. Under sembra essere in uscita dalla Roma, che potrebbe sfruttare la sua cessione per sistemare i conti, così la Juventus ci pensa: secondo quanto riporta Tuttosport, l'esterno resta quindi un obiettivo concreto e i bianconeri potrebbero mettere sul piatto Cristian Romero (in prestito al Genoa) per convincere i capitolini a cedere il classe '97.